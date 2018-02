A Justiça britânica rejeitou nesta terça-feira um novo pedido de retirada do mandato de prisão do fundador do WikiLeaks Julian Assange, refugiado na embaixada do Equador em Londres há quase seis anos.

O tribunal londrino de Westminster, que havia julgado este mandato de prisão válido em 6 de fevereiro, considerou que sua manutenção "não fere o interesse público", como justificado pela defesa de Assange em uma nova demanda apresentada à Justiça.