BHP deve reconhecer despesa de impostos após mudança em tributação dos EUA

Melbourne, 13 - A australiana BHP Billiton disse que espera reconhecer uma despesa de imposto de renda de US$ 1,8 bilhão em resposta à redução na taxa de imposto de renda corporativo dos Estados Unidos e outras mudanças. No entanto, a longo prazo, a empresa espera que as mudanças tributárias nos EUA tenham um efeito positivo no lucro da empresa no país.



A companhia disse na terça-feira que reservaria um item excepcional em seu resultado que consiste em uma reapreciação de impostos diferidos nos EUA de US$ 898 milhões e uma desvalorização de créditos fiscais estrangeiros de US$ 834 milhões.



A BHP, cujas operações nos EUA incluem dois campos que opera no Golfo do México e a produção de petróleo e gás de áreas de xisto, deve divulgar os resultados para o semestre até dezembro na próxima terça-feira, após o fechamento do mercado australiano. Fonte: Dow Jones Newswires.



(AE)