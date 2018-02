Press Release from Business Wire : IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em identificações confiáveis para um mundo cada vez mais digital, e a Arkessa, uma das principais prestadoras de serviços de conectividade M2M/IoT, anunciaram hoje a extensão de sua parceria para entregar os serviços do eUICC (embedded Universal Integrated Circuit Card, ou "Cartão de Circuito Universal Integrado Incorporado") e de Gerenciamento de Assinaturas a clientes globais de Internet das Coisas (IoT) Industrial e Empresarial.

Os serviços de gerenciamento de conectividade da Arkessa incluem uma pegada celular global construída em roaming internacional e integrações de redes locais com as principais operadoras de rede móvel (MNOs), reduzindo as barreiras para a IoT. A plataforma agora inclui os serviços do eUICC e de gerenciamento de assinatura da IDEMIA e oferece consistência e confiabilidade para o processo de instalação e desempenho operacional. A capacidade de alternar ou localizar perfis de SIM sem o ônus de recuperar ou visitar dispositivos oferece aos clientes de IoT Empresarial uma maior liberdade de personalização de acordo com as necessidades corporativas, técnicas ou comerciais.

Esta liberdade, combinada com uma variedade de opções de tecnologia de rádio - desde 2G, 3G, 4G, NB-IoT, LTE Cat M até 5G -, está acelerando a adoção da IoT Celular em escala global. A capacidade combinada da Arkessa e da IDEMIA vai simplificar e reduzir as barreiras para a implementação em grande escala da IoT Empresarial.

A solução baseada no eUICC está transformando a maneira como os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) projetam e implementam as soluções da IoT de nível empresarial. Os OEMs em todos os setores, especialmente nos mercados de eletrodomésticos, eletrônicos de consumo e aparelhos automotivos, agora podem criar conectividade global em seus produtos, o que permite uma experiência superior de usuário que se assemelha ao que apenas costuma ser visto em dispositivos de smartphone ou e-reader premium. Em geral, os dispositivos da IoT não possuem telas, o que torna os serviços de rede componentes importantes na hora de fornecer uma experiência operacional e de provisionamento sem toque.

Yves Portalier, vice-presidente executivo de Atividades de Objetos Conectados da IDEMIA declarou:"A plataforma MVNO multirrede da Arkessa, juntamente com os serviços do eUICC e de Gerenciamento de Assinaturas da IDEMIA, significa que podemos oferecer soluções de conectividade seguras e preparadas para o futuro no mundo todo e para todos os tipos de negócios da IoT. Agradecemos a liderança da Arkessa devido às suas fortes parcerias de canais internacionais".

Andrew Orrock, CEO da Arkessa, disse:"Estamos entusiasmados em poder ampliar nossa parceria com a IDEMIA e assumir uma posição de liderança nas soluções e serviços de IoT Empresarial. O controle, a flexibilidade e o alcance global do eUICC estão tendo um impacto profundo nos negócios da IoT e vemos uma excelente oportunidade em todos os setores atendidos pela Arkessa. Os aparelhos de saúde, automotivos, de robótica, domésticos e de escritório, drones, comércio varejista e vending são exemplos fortes disso".

Sobre a IDEMIA A OT-Morpho agora é IDEMIA, líder mundial em identificações confiáveis para um mundo cada vez mais digital, com a ambição de capacitar os cidadãos e os consumidores a interagir, pagar, conectar, viajar e votar das maneiras que agora são possíveis em um ambiente conectado. A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identificação Aumentada, reinventamos o modo como pensamos, produzimos, utilizamos e protegemos este bem, seja para pessoas ou objetos. Asseguramos a privacidade e confiança, bem como garantimos transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, identificação, segurança e IoT. A IDEMIA é o resultado da junção da OT (Oberthur Technologies) com a Safran Identity & Security (Morpho). Com cerca de 3 bilhões de euros em receitas e 14 mil empregados ao redor do mundo, esta nova empresa presta serviços a clientes em 180 países.

Sobre a Arkessa A Arkessa é uma prestadora global de serviços gerenciados por M2M que facilita a conectividade da Internet de Coisas (IoT) e está preparada para o futuro. A Arkessa conecta dispositivos e serviços à IoT, independentemente da localização, operadora de rede ou tecnologia sem fio. Para mais informações, acesse www.arkessa.com/euicc

