Press Release from Business Wire : ExaGrid Systems, Inc.

ExaGrid®, fornecedor líder em armazenamento secundário hiperconvergente para backup, e Comtrade Software, desenvolvedor de HYCU, - proteção de dados com aplicativos inteligentes - criaram uma parceria a fim de oferecer uma solução de armazenamento de aplicativos de backup para armazenamento de backup, construída especificamente para ambientes virtualizados. A HYCU da Comtrade Software e o dispositivo escalável de backup baseado em disco da ExaGrid proporcionam juntos uma solução de proteção de dados de ponta a ponta, elegante e simples, para centros de dados de TI.

A HYCU detecta automaticamente aplicativos executados em máquinas virtuais (VMs) e os torna transparentes às equipes de infraestrutura. Com este novo nível de visibilidade, a HYCU assegura que nenhum aplicativo vital seja deixado desprotegido - um desafio chave para empresas abraçarem arquiteturas em nuvem e HCI em seus modernos centros de dados. Uma vez que a HYCU cria fluxos de trabalho de recuperação específicos ao aplicativo, administradores de TI podem restaurar aplicativos facilmente e recuperar dados em minutos.

A ExaGrid complementa a HYCU com sua abordagem ao armazenamento em backup, que inclui uma zona de chegada para fornecer os mais rápidos backups, bem como evita a reidratação de dados para fornecer as mais rápidas restaurações e reinicializações de VM. A arquitetura escalonada da ExaGrid assegura uma janela de backup com comprimento fixo à medida que aumentam os dados, bem como modelos de dispositivos de vários tamanhos que permitem os clientes comprarem o que precisam e quando precisam, evitando atualizações subsequentes custosas e disruptivas. Os clientes são capazes de mesclar dispositivos mais antigos e mais novos no mesmo sistema escalonado, eliminando a obsolescência de produtos e protegendo seus investimentos em TI de modo antecipado e ao longo do tempo.

A solução combinada fornece benefícios chave aos clientes, incluindo:

-- Backup consciente de aplicativo por meio de um clique com descoberta dinâmica do aplicativo

-- Armazenamento em backup escalonado expandido até um backup completo de 2 PB enquanto fornece desempenho consistente

-- Implantação direta

-- Configuração simples e eficiência incremental contínua de backup

O início de fornecimento da solução combinada pela Comtrade Software e ExaGrid inclui uma estratégia de marketing auxiliar em várias frentes que abrange eventos com clientes e revendedores, seminários via web e uma variedade de mídia direta educacional.

Sobre a Comtrade Software

Hyperconvergente significa manter a TI simples. O monitoramento e a proteção de dados devem ser também. A Comtrade Software capacita a TI a recuperar centros de dados sem esforço. Nossas soluções com foco em aplicativos dão visibilidade para ver além de VMs dentro de aplicativos vitais para negócios. Vencemos barreiras de modo que a TI possa eliminar rapidamente problemas, recuperar totalmente e de modo confiável aplicativos e dados, bem como implantar nossos produtos antes de ficarem obsoletos. Sem ter que esperar, aprender e se incomodar. Com 25 anos de experiência e percepções de milhões de usuários, facilitamos o processo a fim de prosperar em um mundo hiperconverente e muito simples. Siga-nos em @ComtradeSoftw e no LinkedIn, e nos visite em comtradesoftware.com.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento secundário hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma zona de chegada exclusiva e arquitetura escalonada. A zona de chegada da ExaGrid proporciona recuperações e backups mais rápidos, bem como restaurações de VM. Sua arquitetura escalonada inclui dispositivos completos em um sistema escalonado e assegura uma janela de backup com comprimento fixo à medida que aumentam os dados, eliminando caras atualizações subsequentes. Siga-nos em @ExaGrid e LinkedIn, e nos visite em exagrid.com. Veja o que os clientes da ExaGrid tem dito sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

ExaGrid Christine Murphy, 508-898-2872 x248 cmurphy@exagrid.com ou Comtrade Software Don Jennings, 617-791-1710 don.jennings@comtradesoftware.com

