Press Release from Business Wire : IDEMIA

IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada para um mundo cada vez mais digital, anunciou hoje sua presença no Mobile World Congress 2018, o maior encontro mundial do setor móvel, organizado pela GSMA e realizado em Barcelona, de 26 de fevereiro a 1o de março de 2018.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos hoje. Ao representar a Identidade Aumentada, a IDEMIA garante transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiro, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e IoT.

No Mobile World Congress 2018 em Barcelona, a IDEMIA convida você a experimentar suas soluções para reinventar a forma como nos "Comunicamos", "Conectamos", "Contornamos", "Realizamos transações" e "Identificamos" de maneira mais fácil, através de cinco áreas de demonstração dedicadas.

Uma grande variedade de inovações serão exibidas no estande da IDEMIA:

-- Conheça a solução Your Customer (Seu cliente) para a integração de clientes móveis

-- Reconhecimento facial 3D e de íris para celulares

-- Segurança de objetos conectados para a nuvem

-- Instrumentação e gerenciamento de eSIM

-- Soluções tecnológicas inovadoras para o mercado automotivo (criação de identidades digitais confiáveis, digitalização de chave, solução de veículo conectado, reconhecimento facial do motorista)

-- Experiência de cliente digital e autenticação adaptável para instituições financeiras

-- Próxima geração de cartões de pagamento inteligentes da IDEMIA (F-Code, Blink, Motion Code) e serviços de pagamento móvel

-- Captura de dados biométricos

-- ... e muito mais para se descobrir!

"Desde que a Oberthur Technologies e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar nosso novo grupo em 2017, essa é a primeira vez que vamos nos apresentar sob a bandeira da IDEMIA no Mobile World Congress e, como um membro da GSMA, sabemos como é importante fazer parte deste grande evento, onde líderes de tecnologia, clientes e parceiros trabalham juntos para um mundo mais seguro", declarou Didier LAMOUCHE, diretor executivo da IDEMIA."Além disso, estou muito satisfeito por esta nova edição do Mobile World Congress ser realizada com o temaCriando um Futuro Melhor, já que isso é exatamente nossa ambição na IDEMIA. Enquanto hoje precisamos de uma nova proposta de valor para um novo mundo, a IDEMIA orgulha-se de representar a Identidade Aumentada e apoiar incansavelmente cidadãos e clientes com suas principais soluções para proporcionar mais e mais segurança e conveniência em suas vidas cotidianas."

Faça um tour em nosso estande no Hall 6 Estande #6H30 para descobrir o mundo da Identidade Aumentada

Oradores e demonstradores da IDEMIA estão ansiosos para dar boas-vindas a você!

Para mais informações:

www.idemia.com/mwc2018 Visite nossa sala de imprensa virtual:http://mwc.vporoom.com/IDEMIA E siga-nos no Twitter:@IdemiaGroup #MWC18 Contato da imprensa:idemia@havas.com

Sobre a IDEMIA

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, com a ambição de proporcionar um ambiente seguro que permita aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias essenciais (como pagar, conectar, viajar e votar), tanto no meio físico como no espaço digital. Proteger nossa identidade se tornou uma missão fundamental no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse recurso, seja para indivíduos ou para objetos. Garantimos a privacidade e a confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT. OT (Oberthur Technologies) e Safran Identity & Security (Morpho) se uniram para formar a IDEMIA. Com cerca de US$ 3 bilhões em receitas e 14.000 funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA atende a clientes em 180 países. Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

