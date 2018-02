Nova York, 12 - O presidente dos EUA, Donald Trump propôs o que ele chamou de taxa recíproca sobre o comércio, durante um encontro sobre infraestrutura nesta segunda-feira. "Vamos cobrar territórios fora do nosso país que se beneficiam dos Estados Unidos", disse Trump a autoridades estaduais e locais, de acordo com a Casa Branca. "Então, vamos fazer uma taxa recíproca e vocês vão ouvir muito sobre isso durante a semana e nos próximos meses."



Em discursos recentes sobre comércio exterior, Trump tem reiterado que quer acabar com "décadas de acordos comerciais injustos", que, segundo ele, prejudicaram os EUA. Seu governo já deu início a discussões visando a renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês).



Fonte: Dow Jones Newswires