Caixa-preta de avião que caiu em Antonov, na Rússia, é encontrada

Autoridades russas encontraram, nesta segunda-feira, a caixa-preta do avião comercial que caiu no domingo perto de Moscou, após buscas em condições difíceis, devido à densa camada de neve, esperando esclarecer as causas do acidente que provocou a morte dos 71 ocupantes.

Centenas de homens uniformizados continuavam a vasculhar vários hectares cobertos de neve, em busca de corpos ou restos do avião. A área também era percorrida por veículos e sobrevoada por helicópteros.

A caixa-preta com os dados do voo foi encontrada nesta segunda, indicou o Comitê Intergovernamental de Aviação (MAK), acrescentando que "especialistas começaram a abri-la e analisar as informações".

"Mais de 400 destroços do avião foram encontrados em 27 hectares", afirmou o MAK.

O Antonov An-148 caiu perto da capital russa, após decolar do aeroporto de Domodedovo rumo a Orsk, nos Urais, fronteira com o Cazaquistão.

Ele desapareceu dos radares às 14h48 locais deste domingo, quatro minutos após a decolagem, e caiu no distrito de Ramensky, a 70km de Moscou, perto do povoado de Stepanovskoye.

"O tempo estava muito nublado e a neve caía com força. Quando o avião caiu, vimos uma enorme bola de fogo surgir no local, achamos que fosse um meteorito", contou à AFP Tatiana Yukova, que assistiu à tragédia da janela de sua casa.

Autoridades russas estudam todas as hipóteses como possíveis causas, citando as condições climáticas, fator humano ou possível problema técnico, mas não mencionaram a pista terrorista.

"Ficou demonstrado que o aparelho estava inteiro no momento da queda, que não havia se incendiado, e que a explosão ocorreu apenas após a queda", informa o Comitê de Investigação.

As buscas, que mobilizaram mais de mil pessoas e 200 veículos, vão se estender "por volta de uma semana", apontou o ministro de Transporte Maxime Sokolov.

São empecilhos para as buscas "a superfície muito vasta sobre a qual os detritos se espalharam, a neve e o relevo local", destacou o ministro de Situações de Emergência, Vladimir Poutchkov, no local do acidente.

- Revisão em janeiro -

A maioria dos passageiros era originária da região de Orenburgo, onde fica Orsk.

Uma investigação foi aberta formalmente para identificar possíveis violações das normas de segurança, anunciou o Comitê de Investigação russo.

Seus agentes começaram a interrogar ontem funcionários da Saratov Airlines, funcionários do aeroporto que preparam o avião para a decolagem e controladores aéreos. Não foi detectado nenhum problema técnico antes da partida do avião, segundo o Comitê.

O Antonov-148 estava em operação desde 2010, segundo a Saratov Airlines. Uma revisão realizada em janeiro não revelou nenhuma falha ou problema técnico.

A companhia decidiu suspender temporariamente os voos com este modelo, que tem capacidade para 85 passageiros e autonomia de 3.500 km.

Desde a sua entrada em operação, este tipo de aeronave teve pelo menos cinco incidentes envolvendo o trem de pouso, o sistema elétrico e o sistema de orientação.

A Saratov Airlines usa principalmente aviões Antonov ou Yakovlev. A empresa, que não se envolvia em um acidente fatal desde o fim da URSS, em 1991, tem como principais destinos cidades da província russa, bem como capitais do Cáucaso.

O presidente Vladimir Putin cancelou uma viagem prevista para hoje até Sochi, sul do país, onde receberia o presidente palestino, Mahmud Abas, indicou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências russas. A reunião vai acontecer em Moscou.

O último acidente fatal com um avião em território russo remontava a dezembro de 2016, quando um aparelho militar Tu-154 caiu logo após a decolagem em Adler, quando se dirigia à base aérea russa de Hmeimim, na Síria. Entre as vítimas estavam mais de 60 membros do Exército Vermelho.