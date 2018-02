Aeroporto em Londres fecha após descoberta de bomba da 2ª guerra

Londres, 12 - Todos os voos que chegam ou saem do aeroporto Cidade de Londres foram cancelados nesta segunda-feira, após uma bomba de 500 quilos não detonada reminiscente da Segunda Guerra Mundial ser encontrada próximo ao rio Tâmisa.



A polícia metropolitana esvaziou toda a área a 200 metros da bomba, incluindo diversas ruas residenciais. Os oficiais trabalharam com especialistas da Marinha Real para remover o artefato.



Segundo a polícia, a bomba foi descoberta no domingo na doca George V durante uma rotina de manutenção da [área; Seu casco teria 1,5 metro de comprimento.



"A primeira parte da operação de remoção é tirá-la do limo", disse a policia em um comunicado.



O aeroporto Cidade de Londres é o menor dos aeroportos internacionais da capital britânica. No ano passado, ele recebeu 4,5 milhões de passageiros. Popular entre a classe executiva, o aeroporto está localizado na região das docas ao leste da cidade, uma área fortemente bombardeada durante a Segunda Guerra. Fonte: Associated Press.