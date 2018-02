Aeroporto de Londres é fechado após descoberta de bomba da Segunda Guerra

O aeroporto de Londres-City, o mais próximo do centro da capital britânica, permanecia fechado nesta segunda-feira, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), declarou seu diretor, Robert Sinclair.

"Todos os vôos foram cancelados, e um perímetro de segurança de 214 metros foi criado por precaução", assinalou. Ele pediu aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas e evitem se dirigir a esta zona da cidade.

A bomba, não detonada, foi descoberta ontem, durante obras realizadas perto de um cais do rio Tâmisa, localizado próximo à única pista do aeroporto.

"O aeroporto coopera com a polícia e a Royal Navy, e está trabalhando incansavelmente para garantir a remoção do artefato com segurança, para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível", disse Sinclair.

O aeroporto Londres-City fica no leste de Londres e atende a companhias que realizam voos curtos.

Milhares de bombas caíram sobre a capital britânica durante o "Blitz", como se conhecem os bombardeios da Alemanha nazista contra o Reino Unido realizados pela Luftwaffe, Força Aérea alemã, entre setembro de 1940 e maio de 1941.