Press Release from Business Wire : World Government Summit

O primeiro ministro da Índia, Narendra Modi, defendeu a tecnologia como meio de desenvolvimento e alertou para seu potencial de ser usado como meio de destruição, durante seu discurso no sexto World Government Summit (WGS 2018) em Dubai.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: http://www.businesswire.com/news/home/20180211005101/pt/

Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the sixth edition of World Government Summit in Dubai (Photo: AETOSWire)

"A tecnologia fortaleceu o homem comum através de um mínimo de governo e um máximo de governança. Em e-governance, o 'e' representa eficaz, eficiência, fácil, empoderamento e igualdade. A tecnologia transformou os Emirados Árabes Unidos de um deserto em uma maravilha moderna, mas existe também o lado mais escuro da radicalização do espaço cibernético", afirmou. Modi liderou a delegação da Índia, o país convidado da WGS nesse ano.

Hoje mesmo, o primeiro ministro francês, Édouard Philippe, descreveu o roteiro do seu país para a transformação, que inclui uma política progressiva de mudança climática, redução do imposto corporativo e uma reforma da legislação trabalhista. "É nossa prioridade corrigir nosso país e nos preparar para o futuro", afirmou.

Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional, foi otimista quanto ao panorama do crescimento econômico, apesar da recente volatilidade do mercado. Ela recomendou aos governos implementar reformas atrasadas e oferecer esperança aos jovens, construindo economias mais fortes. "Os governos, especialmente nessa região, onde 60% da população tem menos de 25 anos de idade, precisam se concentrar em políticas que energizem a economia e incentivem a criação de empregos", afirmou ela.

Sobre o World Government Summit

World Government Summit (WGS) é o primeiro fórum global dedicado a moldar o futuro dos governos de todo o mundo. Todos os anos, a conferência define a agenda para a próxima geração de governos, com um foco no aproveitamento da inovação e da tecnologia para resolver os desafios universais da humanidade. WGS é uma plataforma de troca de conhecimento para promover a convergência de governos, do futurismo, da tecnologia e da inovação. Funciona como uma liderança de ideias e um núcleo de formação de rede para legisladores, especialistas e pioneiros em desenvolvimento humano. Como portal para o futuro, a conferência analisa as tendências, os problemas e oportunidades que a humanidade pode enfrentar nas próximas décadas, ao mesmo tempo mostrando inovações, melhores práticas e soluções inteligentes que inspiram ideias criativas sobre como melhor abordar tudo isso.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180211005101/pt/

WGS Media-Team Aurelien Raspiengeas, +971559548659 Representante media@worldgovernmentsummit.org

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release