Press Release from Business Wire : World Government Summit

Os Emirados Árabes Unidos lançaram hoje um banco de dados de logística humanitária na World Government Summit (WGS) (Conferência Governamental Mundial) em Dubai. Anunciado por Sua Alteza Real Princesa Haya bint Al Hussein, presidente da International Humanitarian City, o banco de dados vai aumentar a velocidade e a eficiência da ajuda humanitária e da resposta a emergências através de uma plataforma centralizada de informações sobre emergências em tempo real, provisões e logística.

Previsto para aumentar a colaboração entre organizações humanitárias na região, o banco de dados foi projetado para atender as pessoas com necessidades. Os Emirados Árabes Unidos estão na linha de frente das iniciativas de alívio para os refugiados de Rohingya e foram elogiados por representantes de organizações globais, inclusive pelo diretor executivo do World Food Programme, David Beasley, que falou durante o lançamento, por suas respostas filantrópicas para as crises humanitárias globais mais urgentes.

Sessões sobre mudança climática, biotecnologia e colonização espacial dominaram o primeiro dia da WGS, que também contou com a presença dos atores de Hollywood, Robert De Niro e Forest Whitaker. De Niro juntou-se aos ministros dos Emirados Árabes Unidos, e das nações insulares de Antigua e Barbuda e da República das Ilhas Marshall para discutir os devastadores efeitos de condições meteorológicas extremas. O vencedor de dois Oscars comprometeu-se em ajudar a reconstruir Barbuda, que ficou inabitável pela primeira vez em 300 anos, depois da passagem do furacão Irma. Também ganhador do prêmio da Academia, Whitaker, enviado especial da UNESCO para a Paz e a Reconciliação, enfatizou o fortalecimento das mulheres e das crianças, que são as mais vulneráveis ao impacto da mudança climática, como agentes fundamentais de mudança.

A World Government Summit (WGS) é o primeiro fórum global dedicado a moldar o futuro dos governos de todo o mundo. Todos os anos, a conferência define a agenda para a próxima geração de governos, com um foco no aproveitamento da inovação e da tecnologia para resolver os desafios universais da humanidade. A WGS é uma plataforma de troca de conhecimento para promover a convergência de governos, do futurismo, da tecnologia e da inovação. Funciona como uma liderança de ideias e um núcleo de formação de rede para legisladores, especialistas e pioneiros em desenvolvimento humano. Como portal para o futuro, a conferência analisa as tendências, os problemas e oportunidades que a humanidade pode enfrentar nas próximas décadas, ao mesmo tempo mostrando inovações, melhores práticas e soluções inteligentes que inspiram ideias criativas sobre como melhor abordar tudo isso.

