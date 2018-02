EUA: Republicanos vão apresentar no Senado proposta para política de migração

Washington, 11 - No debate sobre as política de migração dos Estados Unidos, alguns dos membros mais conservadores do Senado pretendem oferecer um pacote pesado com segurança nas fronteiras e disposições destinadas a expulsar rapidamente os migrantes não autorizados.



O plano também inclui cortes na imigração familiar e a eliminação da loteria da diversidade que, em última instância, reduziria a imigração legal total para os EUA em cerca de um terço. A proposta também aborda maneiras de conceder cidadania para migrantes levados muito jovens para o país.



O pacote é proposto pelo presidente Donald Trump e será oferecido como uma emenda durante um debate que começa amanhã no Senado, segundo assessores do Partido Republicano. Segundo eles, seria uma troca. Os conservadores concordam em deixar que os chamados "Dreamers" permaneçam nos EUA e até se candidatem à cidadania, mas também querem uma longa lista de medidas para conter a migração.



"Esta legislação é uma abordagem razoável para proteger as crianças ilegalmente trazidas para o nosso país sem culpa própria e, ao mesmo tempo, adotar os passos significativos para garantir que ninguém se encontre na mesma situação no futuro", disse o Senador Chuck Grassley, presidente do Comitê Judiciário. Fonte: Dow Jones Newswires.