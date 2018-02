EUA: Secretário de Defesa acha cedo para falar em paz entre Coreias

Roma, 11 - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, afirmou que é muito cedo para saber se alguma das iniciativas de aproximação entre as Coreias do Sul e do Norte durante os Jogos Olímpicos de Inverno cria uma perspectiva de paz na península coreana.



Mas ele rejeita qualquer sugestão de que mesmo uma melhora temporária das relações entre o Norte e o Sul poderia provocar ruídos nas relações entre Seul e Washington.



Suas observações acontecem enquanto a irmã do ditador norte-coreano, Kim Jong Un, está na Coreia do Sul para assistir as Olimpíadas de Inverno. Ele convidou o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para visitar Pyongyang.



Mattis diz que a decisão recente da Coreia do Norte de realizar um desfile militar recente destacando o poderio militar confundiam qualquer mensagem de diminuição das tensões na península. Ele falou em Roma, onde acontece um encontro com ministros de Defesa de outros países. Fonte: Associated Press.