Papa Francisco abre inscrições para Jornada Mundial da Juventude no Panamá

O papa Francisco se inscreveu neste domingo (11) como o primeiro peregrino da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e convidou os jovens de todo o mundo a participar do evento que acontecerá em 2019 no Panamá, anunciou a Igreja Católica local.

"Concluída a oração do Angelus e da varanda de seu escritório que dá para a Praça de São Pedro no Vaticano, o Santo Padre colocou seus dados e oficialmente realizou sua inscrição no módulo de registro de peregrinos", informou em um comunicado o Comitê Organizador da JMJ do Panamá, que ocorrerá do dia 21 a 27 de janeiro de 2019 na capital panamenha.

"Me inscrevi como peregrino e convido a todos os jovens do mundo a serem fiéis e entusiastas sobre este evento de graça e fraternidade, indo ao Panamá e participando em suas próprias comunidades", segundo o comunicado.

As inscrições para os peregrinos começarão na segunda-feira, informou Víctor Cabrehang, secretário executivo do comitê organizador.