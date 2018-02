Christian Siriano celebra 10 anos de diversidade em Nova York

O designer americano Christian Siriano, um dos favoritos de Hollywood, voltou a demonstrar no sábado que é o rei da diversidade, fazendo desfilar modelos de todos os corpos e cores na passarela de Nova York.

O criador, de 32 anos, celebrou o 10º aniversário de sua marca cercando-se de algumas das estrelas que levaram seu nome ao tapete vermelho, como as atrizes Whoopi Goldberg, Meg Ryan e Molly Shannon, passando pela modelo Coco Rocha.

Ashley Graham, modelo plus size mais famosa, abriu o desfile com um casaco longo vermelho intenso de pele sintética.

A modelo negra plus size Precious Lee, a transgênero Avie Costa e a atriz Danielle Brooks, de "Orange Is The New Black", também desfilaram com suas criações na passarela.

Para o outono/inverno de 2018, ele propôs uma explosão de materiais e cores que brincam com a luz, como uma série de vestidos longos entre os quais se destacaram os pretos cobertos de estrelas brilhares, os tons escuros de azul com grandes flores, e os vermelhos com cauda.

Em sua coleção também há espaço para peças mais austeras, como um vestido preto que cobre do pescoço aos tornozelos arrematado por fitas vermelhas nas mangas.

Os homens vestiram calças e shorts em um tom azul esverdeado.

Em uma entrevista concedida há pouco ao site Fashionista, destacou que sempre quis "vestir todo tipo de mulheres".