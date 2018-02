EUA reiteram aliança com Seul apesar de diálogo entre Coreias

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul mantêm sua aliança contra o programa nuclear da Coreia do Norte, apesar de as duas Coreias terem mantido conversas por ocasião de sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno, afirmou neste sábado o vice-presidente americano, Mike Pence.

Analistas políticos apontam que o giro diplomático do Norte com o Sul tem o objetivo de tentar suavizar as sanções internacionais e prejudicar a relação de Seul com Washington.

Mas Pence afirmou que o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, "permanece firme" contra Pyongyang.

"Não há problemas entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão quanto à necessidade de isolar a Coreia do Norte economica e diplomaticamente até que a mesma abandone seu programa nuclear e balístico", explicou, a bordo do Air Force Two que o levou de volta para os Estados Unidos.