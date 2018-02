Morre o ator John Gavin, que foi embaixador dos EUA no México

O ator americano John Gavin, conhecido por seus papéis em filmes dos anos 1960 como "Psicose" e "Spartacus", e que também foi embaixador no México, morreu na Califórnia aos 86 anos, segundo meios de comunicação locais.

Gavin faleceu em sua casa em Beverly Hills, segundo reportou o Los Angeles Times citando Brad Burton Moss, representante de Constance Towers, esposa de Gavin e também atriz. As causas da morte não foram reveladas.

Ganhou reconhecimento em 1958 por sua participação no filme sobre a Segunda Guerra Mundial "Amar e morrer". Depois atuou em "Psicose", de Alfred Hitchcock, e interpretou Julio César em "Spartacus", em 1960.

Gavin sempre foi popular em Hollywood e em 1971 foi eleito presidente do sindicato de atores Screen Actors Guild.

E quando seu amigo e também ator Ronald Reagan se tornou presidente dos Estados Unidos em 1981, escolheu Gavin - que falava espanhol fluentemente e tinha raízes mexicanas, espanholas e chilenas - como embaixador de Washington no México.

Os mexicanos se irritaram com o fato de um ator ocupar esse importante cargo e as críticas de Gavin à corrupção no governo do México, assim como suas queixas pelo fluxo ilegal de drogas e migrantes aos Estados Unidos, tampouco lhe ajudaram.

Mas, finalmente, foram alguns comentários que fez após o fatal terremoto que atingiu a Cidade do México em 1985 que acabaram de complicar sua situação, fazendo-o renunciar a este posto diplomático no ano seguinte.

Depois Gavin teve uma bem-sucedida carreira de negócios, e chegou a ser presidente da empresa Univisa Satellite Communications.