Ônibus tomba e deixa 19 mortos em Hong Kong

Dezenove pessoas morreram e 60 ficaram feridas quando um ônibus de dois andares tombou em Hong Kong na tarde deste sábado, anunciou a polícia.

Fotografias publicadas pela imprensa local mostram o ônibus tombado e com o teto arrancado numa estrada da localidade de Taipo.

O ônibus derrapou e se chocou com um poste. Embora a causa do acidente seja desconhecida, passageiros informaram que o motorista, que foi detido após o acidente, dirigia em alta velocidade.

Os serviços hospitalares da cidade anunciaram a morte de mais uma pessoa, elevando a 19 o número de vítimas fatais. Segundo as autoridades, dez feridos estão em estado crítico e 20 em estado grave. A maioria dos mortos e feridos estavam no andar superior do ônibus, segundo Chan Hing-yu, dos bombeiros.

Suspeita-se que o motorista estava a uma velocidade superior à máxima permitida numa descida e perdeu o controle do veículo.

O acidente de trânsito mais grave registrado em Hong Kong foi em 2003, quando um ônibus de dois andares atingiu um caminhão antes de cair de uma ponte, deixando 21 mortos.

Dezesseis pessoas morreram em outro acidente de ônibus em 2008.

Em 2012, a colisão de um ferri em alta velocidade com uma lancha deixou 39 mortos