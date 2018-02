Press Release from Business Wire : Patient Safety Movement Foundation

Graças a uma demanda extraordinária para ouvir os avanços mais recentes em segurança do paciente, as inscrições para a 6ª Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia estão encerradas agora. Para assegurar que o maior número possível de pessoas possa participar, disponibilizamos a Cúpula on-line via transmissão ao vivo por streaming.

Joe Kiani, Founder and Chairman of the Patient Safety Movement Foundation, speaks at the 2017 World Patient Safety, Science & Technology Summit (Photo: Business Wire)

Toda a equipe da Patient Safety Movement Foundation está empenhada em aumentar a conscientização sobre os desenvolvimentos estimulantes e inovadores em segurança do paciente decorrentes da cúpula. Haverá discursos de abertura de importantes figuras políticas e especialistas em segurança do paciente, sessões plenárias com grandes nomes do setor de assistência à saúde, membros da imprensa e defensores dos pacientes, além de anúncios de organizações que assumiram seus próprios compromissos de atingir a meta de ZERO mortes evitáveis da Patient Safety Movement Foundation até 2020.

Você pode se inscrever para a cobertura da transmissão ao vivo aqui http://psmsummit.liveconnectevent.com.Há uma taxa de conexão de US$100.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation:

Mais de 200.000 pacientes dos EUA e três milhões em todo o mundo morrem todos os anos de causas evitáveis. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) foi constituída com o apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare para erradicar as mortes evitáveis até 2020 (0X2020). Aprimorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de serviços de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A PSMF trabalha com todos as partes interessadas para abordar problemas com soluções acionáveis. A Fundação também convoca a World Patient Safety, Science and Technology reunindo algumas das melhores mentes do mundo para discussões que provoquem pensamentos e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para atender aos desafios de segurança do paciente, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente, incentivando empresas de tecnologia médica a compartilhar os dados sobre a compra de seus produtos e pedir que os hospitais se comprometam em implementar soluções acionáveis para a segurança do paciente, a Patient Safety Movement Foundation está trabalhando para alcançar a meta de erradicar as mortes evitáveis até 2020. Acesse o site http://patientsafetymovement.org/.

Patient Safety Movement Foundation Tanya Lyon, (949) 351-2858 Gerente de relações públicas

