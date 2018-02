O líder do partido social-democrata alemão, Martin Schulz, anunciou nesta sexta-feira (9) que não irá se tornar ministro das Relações Exteriores no próximo governo de Angela Merkel, último episódio do imbróglio político na Alemanha.

"Declaro que renuncio a minha entrada no governo", escreveu num comunicado, depois de ter reivindicado na quarta-feira o posto de chefe da diplomacia como parte de um acordo de coalizão com Merkel.