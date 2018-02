Atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul desfilam juntos na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

(foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Os atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul desfilaram nesta sexta-feira conjuntamente na cerimônia de abertura dos Jogos-2018 de Inverno de Pyeongchang, símbolo da inesperada aproximação entre os dois países por ocasião das Olimpíadas (9-25 fevereiro).



A delegação, atrás da bandeira da unificação coreana - silhueta da península em cor azul em fundo branco - foi ovacionada pelos 35.000 espectadores reunidos no estádio olímpico, sob os olhares do presidente sul-coreano e da irmã de Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte.