Press Release from Business Wire : The Peninsula Classics Best of the Best Award

Um raro e belo 1936 Bugatti Type 57SC Atlantic foi nomeado vencedor do prestigiado The Peninsula Classics Best of the Best Award hoje no hotel The Peninsula Paris.

Em seu terceiro ano, o prêmio The Peninsula Classics Best of the Best Award reuniu oito dos melhores carros clássicos do mundo - os vencedores de concursos internacionais - para competir pelo título do automóvel mais excepcional do mundo. O Bugatti é uma propriedade conjunta do Mullin Automotive Museum e Rob/Melani Walton, localizado na Califórnia (EUA), e foi nomeado "Best of Show Concours d'Etat" no Chantilly Arts & Elegance de 2017.

No que se refere ao legado do prêmio, o Honorável Sir Michael Kadoorie, presidente do The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited e cofundador da distinção, afirmou: "Minha grande esperança é não apenas juntar mais entusiastas dos carros a longo prazo, mas que esse prêmio acenda uma nova paixão naqueles que acabam de descobrir o mundo do automobilismo".

Equipado com um motor superalimentado e considerado por muitos como o primeiro supercarro já fabricado, o Bugatti vencedor é um dos quatro modelos Type 57 Atlantic já produzidos, com apenas três no resto do mundo. O veículo foi projetado no auge do movimento art déco por Jean Bugatti, filho de Ettore Bugatti. Jean se baseou no design de outro carro seu, o carro-conceito 1935 Aérolithe, famoso pelo rebite exterior, temendo que as partes da carroceria de liga de magnésio pegassem fogo. Jean manteve essa assinatura com rebordo rebitado em toda a carroceria de alumínio do Atlantic.

"O Bugatti Type 57SC Atlantic é a joia da coroa do circuito automotivo", disse o diretor de Tradição da Bugatti, Julius Kruta. "Este carro foi a obra-prima de Jean Bugatti com suas lindas linhas de tirar o fôlego, além de possuir um desempenho inigualável para aquele tempo. Hoje, continua sendo a melhor expressão do legado Bugatti: poder incomparável e belo design."

Este modelo, número de chassi 57374, foi o primeiro Type 57 Atlantic produzido e é o único "Aéro Coupé" sobrevivente - uma designação dada aos dois primeiros carros que eram mecanicamente muito parecidos com o Aérolithe. O carro foi entregue novo em 1936 ao inglês Nathaniel Mayer Victor Rothschild, terceiro barão de Rothschild, e passou por alguns proprietários em seus 82 anos de história. O carro foi exibido internacionalmente, e mais recentemente, participou da exposição "Art of Bugatti" no Petersen Automotive Museum, em Los Angeles.

"O Atlantic representa o auge de tudo o que eu adoro no estilo automotivo francês e é muitas vezes descrito como a Mona Lisa do mundo do colecionador de automóveis", disse Peter Mullin, fundador e CEO do Mullin Automotive Museum. "Desde suas curvas insinuantes aos seus rebites inspirados pela aviação, passando pelo corpo lustroso de alumínio projetado por Jean Bugatti, este carro é uma peça de arte notável. Tenho muito orgulho de compartilhá-lo com o mundo e com os outros concorrentes do 'Best of the Best'."

"Faço das minhas palavras as do Peter: os outros sete indicados eram simplesmente deslumbrantes, o que faz com que este prêmio seja ainda mais especial", comentou Rob Walton, coproprietário do carro vencedor. "O que este prêmio faz é permitir-nos dar um passo atrás e admirar a qualidade e a beleza dos melhores carros clássicos existentes atualmente. Para um fã automotivo como eu, é uma alegria."

Os fundadores do The Peninsula Classics Best of the Best Award são conhecidos como alguns dos principais especialistas em automobilismo do mundo e se reuniram pela paixão compartilhada por veículos motorizados clássicos, restaurações impecáveis, bem como preservação da tradição e do patrimônio.

O Honorável Sir Michael Kadoorie, juntamente com os cofundadores do prêmio, Christian Philippsen, William E. "Chip" Connor e Bruce Meyer, criaram o prêmio. Cada um dos cavalheiros em questão tem uma paixão pela excelência automotiva, como a inspiração por trás da criação do The Peninsula Classics Best of the Best Award.

De acordo com Bruce Meyer, "para a terceira edição, o padrão final para julgar o The Peninsula Classics Best of the Best Award foi o da qualidade e design sem compromissos. Claro, isso tornou o processo de seleção ainda mais desafiador para o estimado grupo de jurados". Ele continuou: "No final, o 1936 Bugatti Type 57 SC Coupé Atlantic foi o vitorioso, com seu design excepcional e personalizado, tornando-se uma combinação maravilhosa de arte e tecnologia".

Apresentado anteriormente durante a Semana do Automóvel de Monterey, o prêmio se mudou para Paris este ano para ser apresentado durante o famoso evento Rétromobile. O Bugatti foi apresentado em uma festa exclusiva na garagem subterrânea do The Peninsula de Paris, seguido por um jantar privado.

O veículo vencedor foi selecionado depois de ser revisado por 24 especialistas automotivos, designers e celebridades notáveis do mundo automobilístico. Saiba mais sobre cada jurado, além dos outros sete indicados, clicando aqui.

The Peninsula Hotels, de propriedade e operado por The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, tem orgulho de patrocinar o The Peninsula Classics Best of the Best Award, uma extensão natural da paixão e apreço do grupo pelo estilo de vida de luxo, viagens e automobilismo. Com 10 hotéis em cidades da Ásia, EUA e Europa, o The Peninsula Hotels oferece glamour em viagens e pretende mostrar o melhor em sofisticação, inovação e design. Conhecido por seus hotéis elegantes, discreta integração de tecnologia e funcionalidade e ampla frota de transporte de luxo, o grupo coloca seu patrimônio e experiência à disposição para celebrar o melhor do mundo do automobilismo.

Sobre o Peninsula Classics Best of the Best Award

The Peninsula Classics Best of the Best Awardestá entre os melhores prêmios automotivos do mundo. No desenvolvimento histórico do principal prêmio internacional do mundo automobilístico para carros clássicos, o Honorável Sir Michael Kadoorie, presidente do The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, lançou o prêmio em 2015 com os cofundadores Christian Philippsen, William E. "Chip" Connor e Bruce Meyer para celebrar o melhor do mundo automotivo. Cada fundador divide uma paixão e apreço comuns pelos automóveis clássicos, preservação do patrimônio e projetos de restauração. O prêmio, patrocinado por The Peninsula Hotels, reúne oito dos melhores concorrentes da elite dos circuitos de competição do mundo inteiro.

