Press Release from Business Wire : QNB Group

O Grupo QNB, a maior instituição financeira do Oriente Médio e da África, anunciou o fechamento bem-sucedido do consórcio para sua linha de crédito não-garantido a prazo de 3 anos de US$ 3.5 bilhões. O consórcio foi apoiado adequadamente por 21 bancos internacionais e a linha de crédito foi aumentada devido à forte demanda do mercado. A nova linha de crédito será usada para fins corporativos gerais.

QNB Group HQ Building in Doha - Qatar (Photo: AETOSWire)

O consórcio foi totalmente subscrito por nove subscritores, incluindo o Bank of America Merrill Lynch International Limited (BAML), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, Intesa Sanpaolo S.P.A., QFC Branch, Mizuho Bank Ltd. (Mizuho), Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e United Overseas Bank Limited. O BAML foi nomeado coordenador da documentação, enquanto o Mizuho foi nomeado agente da linha de crédito e coordenador do consórcio.

O Grupo também anunciou que já processou o repagamento total do empréstimo inicial consorciado de US$ 3 bilhões antes da emissão da nova linha de crédito acima mencionada.

O diretor executivo do Grupo QNB, Ali Al-Kuwari, declarou que "O Grupo QNB está muito satisfeito com o refinanciamento bem sucedido e o aumento da linha de crédito consorciada existente, um reflexo da forte demanda pelos bancos globais de primeiro nível que querem manter a parceria com o Grupo QNB. Isso também reflete a confiança da comunidade de investidores na estratégia do Grupo e a força da nossa posição financeira, particularmente após o anúncio recente dos nossos eficientes resultados financeiros de 2017".

Sobre o QNB

O Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (Grupo QNB) foi estabelecido em 1964 como o primeiro banco comercial de propriedade do Catar, com uma estrutura de propriedade dividida entre a Autoridade de Investimento do Catar (Qatar Investment Authority) (50%) e membros do público (restantes 50%). O Grupo QNB tem crescido de maneira estável para ser o maior banco do Catar, e uma das principais instituições financeiras do Oriente Médio e África. Por meio de suas subsidiárias e empresas associadas, o Grupo agora está presente em mais de 31 países em três continentes, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços avançados. O banco emprega cerca de 28.200 pessoas, operando em mais de 1.230 locais e tem uma rede de caixas eletrônicos com mais de 4.300 máquinas. O banco está entre os bancos regionais com melhor pontuação, com classificações de crédito de longo prazo de A/Aa3/A+ da Standard & Poor's, Moody's e Fitch, respectivamente.

