Neve causa problemas no sistema de transportes da França

Paris, 07 - Fortes nevascas geram grandes problemas nesta quarta-feira no setor de transportes no norte da França e em Paris, com as autoridades surpreendidas pelas condições climáticas. Centenas de pessoas passaram a noite presas em seus veículos ou em abrigos improvisados nas proximidades da capital, após autoridades não conseguirem limpar as pistas a tempo. Houve até 15 centímetros de neve sobre a região de Paris.



Vários voos dos aeroportos da cidade foram cancelados ou adiados e a polícia parisiense orientou motoristas a deixar os carros em casa para evitar congestionamentos. Nos serviços de metrô havia longas filas e trens lotados.



Em Velizy, pequena cidade no subúrbio de Paris, cerca de 200 pessoas não conseguiram chegar em casa e tiveram de passar a noite em um shopping e em um ginásio esportivo. Cerca de 1.500 outras dormiram em 46 abrigos abertos na capital francesa. Fonte: Associated Press.