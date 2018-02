Irmã de líder norte-coreano visitará Coreia do Sul durante Jogos de Inverno

Seul, 07 - A irmã do líder da Coreia do Norte integrará a delegação do país nos Jogos Olímpicos de Inverno, segundo autoridades locais. Kim Yo Jong, que tem por volta de 30 anos, é vista como uma figura cada vez mais importante na liderança do país, comandado por Kim Jong Un.



Kim Yo Jong será a primeira integrante da família que governa a Coreia do Norte a visitar a Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53). Analistas dizem que a inclusão dela na delegação mostra a ambição norte-coreana de usar o evento esportivo para romper seu isolamento diplomático com a melhora das relações com Seul, que poderia servir de intermediário para uma aproximação com os Estados Unidos.



A jovem e fotogênica irmã do líder deve atrair atenção internacional. A Coreia do Norte busca construir uma imagem mais leve e calorosa e se contrapor ao esforço dos EUA no sentido de usar os jogos como meio de chamar a atenção para as brutalidades cometidas pelo regime, dizem especialistas.



Kim Jong Un pode ter sabido que o presidente dos EUA, Donald Trump, enviará a filha, Ivanka, para a cerimônia olímpica e decidiu enviar a irmã, disse Hong Min, analista do Instituto para a Unificação Nacional da Coreia, sediado em Seul. "Kim Jong Un pode estar tentando se apresentar como um igual para Donald Trump", comentou Hong.



Kim Yo Jong é primeira vice-diretora do Comitê Central do governista Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. A agenda dela ainda não foi determinada e não está claro se ela pode se reunir com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, um liberal que se mostrou disposto a se aproximar do vizinho. O escritório dele elogiou a decisão de enviar a irmã do líder, o que mostraria a disposição de Pyongyang para cooperar na redução das tensões na Península Coreana.



Kim Yo Jong e Kim Jong Un nasceram da mesma mãe, Ko Yong Hui. Eles tinham um meio-irmão, Kim Jong Nam, que foi assassinado no ano passado em um aeroporto da Malásia. Fonte: Dow Jones Newswires.