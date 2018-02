Alexis Sánchez fecha acordo com MP espanhol por fraude fiscal

O atacante chileno Alexis Sánchez chegou a um acordo com o Ministério Público e aceita uma sentença de 16 meses de prisão, mas não será preso, pelo caso de uma fraude de um milhão de euros ao fisco espanhol, derivado de seus direitos de imagem.

O jogador, atualmente no Manchester United, aceitou a pena por dois crimes contra a Fazenda pública cometidos em 2012 e 2013, quando defendia no Barcelona, ao utilizar empresas de fachada para ocultar os rendimentos por direitos de imagem, segundo o acordo com o MP.