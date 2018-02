Press Release from Business Wire : P.I. Works

P.I. Works, uma das principais fornecedoras de soluções de planejamento, gerenciamento e otimização de redes de telefonia móvel no mundo inteiro, continua a expansão de su presença global com conquistas de novos clientes. Smartfren, uma proeminente operadora de LTE-Advanced na Indonésia, seleciona a P.I. Works como única fornecedora da solução uSON comprovada em campo. Como parte do contrato, a Smartfren implantará os produtos da uSON centralizado e de Desempenho (Performance Management) para toda a sua rede.

Christian Daigneault, diretor técnico da Smartfren, disse: "Temos a ambição de desenvolver nossa rede LTE-Advanced e oferecer uma experiência privilegiada para a crescente base de assinantes da Smartfren. Vemos a P.I. Works como uma parceira estratégica de longo prazo nesse empreendimento". Ele também acrescentou: "Após uma análise detalhada e período de avaliação, selecionamos P.I. Works com base em suas excelentes referências de clientes e capacidade comprovada no mundo inteiro".

A rede celular da Smartfren consiste em bandas mistas TDD e FDD-LTE-Advanced alimentadas pelo equipamento de vários fornecedores, que estão misturados na mesma região, onde células macro e micro utilizam o espectro compartilhado. Como tal, a uSON da P.I. Works desempenhará um papel fundamental no gerenciamento automatizado da rede heterogênea da Smartfren e na aceleração da transição da Smartfren para o 5G.

Tuna Toker, gerente geral APAC da P.I. Works, disse: "A crescente complexidade e tráfego da rede exige a otimização automatizada da rede e harmonização inteligente das políticas de configuração de rede. A plataforma uSON da P.I. Works está muito bem equipada para atender a estes requisitos da Smartfren e estamos empenhados em capacitar a Smartfren para oferecer uma experiência de mobilidade perfeita ao preparar sua rede para 5G".

Sobre a Smartfren

PT. Smartfren Telecom Tbk (IDX: FREN) é um dos principais fornecedoras de serviços de telecomunicações na Indonésia para o segmento de varejo e corporativo. Smartfren opera na Indonésia desde 2011. No ano de 2015, a Smartfren fez uma inovação no setor de telecomunicações ao lançar o primeiro serviço 4G LTE Advanced na Indonésia e se tornou o principal fornecedor de serviços de quarta geração que atualmente possui a maior cobertura 4G LTE na Indonésia.

Sobre a P.I. Works

P.I. Works é líder no fornecimento de soluções de gestão, otimização e planejamento de redes de telefonia móvel da próxima geração. A P.I. Works combina a experiência comprovada em campo com um amplo portfólio de produtos e serviços disponíveis comercialmente. Estas soluções permitem às operadoras reduzir os seus custos e aprimorar a experiência dos assinantes. A P.I. Works implantou suas soluções em mais de 30 operadoras de telefonia móvel em 28 países. A P.I. Works contribui ativamente para o fórum de padronização de ETSI, GTI e 3GPP.

