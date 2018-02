Presidente da África do Sul desiste de fazer discurso no Parlamento

Johannesburgo, 06 - O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, não fará o discurso sobre o estado da nação no Parlamento esta semana em meio a preocupações de que os legisladores interrompam sua fala, disseram autoridades nesta terça-feira, refletindo o enfraquecimento do líder, que enfrenta pressão para renunciar devido a escândalos políticos.



A decisão de adiar o discurso, antes previsto para quinta-feira, contribuiu para um impulso contra Zuma. "Nós, infelizmente, chegamos à conclusão de que há poucas chances de uma reunião conjunta sem interferência do Parlamento", disse o parlamentar Baleka Mbete, referindo-se a um movimento de "perturbação, anarquia e caos" nos últimos anos em que Zuma castigou opositores. Fonte: Associated Press.