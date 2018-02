Criadores de 'Game of Thrones' vão produzir novos filmes de 'Star Wars'

A Lucasfilm anunciou seus planos nesta terça-feira (6) para uma nova série de filmes de "Star Wars" produzidos pela equipe por trás de "Game of Thrones", à medida que busca construir uma lucrativa franquia de ficção científica.

David Benioff e D.B. Weiss, os criadores da série vencedora de prêmios Emmy, escreverão e produzirão os novos filmes, à parte da saga principal de Luke Skywalker e da trilogia desenvolvida por Rian Johnson - roteirista e diretor de "Star Wars: Os últimos Jedi".

"David e Dan são alguns dos melhores contadores de histórias trabalhando hoje", disse Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, em comunicado.

"Seu comando de complexos personagens, a profundidade da história e a riqueza da mitologia abrirá novos caminhos e corajosamente desafiará 'Star Wars' de maneiras que eu acho incrivelmente excitantes".

Benioff e Weiss enviaram uma declaração conjunta dizendo que têm sonhado em viajar para "uma galáxia muito, muito distante" desde que viram o filme original, em 1977.

"Estamos honrados com a oportunidade, um pouco aterrorizados com a responsabilidade e muito entusiasmados para começar assim que a temporada final de 'Game of Thrones' estiver completa", afirmaram.

A Lucasfilm não disse quantos filmes a nova série irá ter e não anunciaram datas de lançamento.

O presidente da Disney, Bob Iger, disse que quando a trilogia de Johnson foi anunciada em novembro, a franquia "Star Wars" estava "superando as expectativas", desde que o gigante do entretenimento adquiriu a Lucasfilm em 2012.

Os dois filmes da série principal a cargo da Disney - "Star Wars: O despertar da força" (2015) e "Star Wars: Os últimos Jedi" (2017) - estão entre os 10 filmes de maior bilheteria de todos os tempos, com faturamentos de dois bilhões de dólares e de 1,4 bilhão, respectivamente.

"Rogue One: Uma história Star Wars" (2016), o primeiro dos três filmes de spin-off programados, também faturou mais de um bilhão de dólares, aumentando as expectativas do sucesso do próximo filme, "Han Solo: Uma história Star Wars", que será lançado em maio.

"Star Wars" se tornou a mais lucrativa e influente franquia de filmes de todos os tempos, enraizada em uma cultura "geek" que deu origem ao Vale do Silício e às tecnologias disruptivas.

"Game of Thrones", uma das séries de televisão mais populares e comentadas da história, começará sua última temporada, com seis episódios, em 2019.