Uma juíza britânica negou nesta terça-feira a suspensão da ordem de prisão contra Julian Assange por ter violado os termos de sua liberdade condicional quando se refugiu na embaixada equatoriana há mais de 5 anos.

"Não estou convencida de que seja preciso retirar a ordem", afirmou a juíza Emma Arbuthnot, acabando com a possibilidade do fundado do site Wikileaks poder sair livremente pelas ruas de Londres.