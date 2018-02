Comissão do Congresso americano vota por divulgação de memorando democrata

Uma comissão do Congresso dos Estados Unidos votou nesta segunda-feira a favor de publicar o memorando da oposição democrata que refuta as alegações do presidente Donald Trump e os republicanos de que o FBI abusou de seus poderes ao investigar a campanha do presidente.

A comissão de Inteligência da Câmara de Representantes, controlada pelos republicanos, votou de maneira "unânime" pela divulgação do documento, disse a jornalistas o congressista Adam Schiff, máximo expoente democrata nessa comissão.

Trump agora tem cinco dias para revisar a solicitação de publicação deste memorando democrata, confidencial por tratar informação sigilosa.

Os democratas queriam que fosse divulgada sua refutação depois que os republicanos votaram na segunda-feira passada a favor tornar público seu próprio memorando apesar das objeções do FBI e do Departamento de Justiça, contrários por motivos de segurança nacional.

O memorando, redigido pelo titular da comissão de Inteligência da Câmara de Representantes, o republicano Devin Nunes, afirma que uma investigação financiada pelos democratas levou o FBI a espionar Carter Page, um ex-assistente de campanha de Trump em 2016.