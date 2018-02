O preço do petróleo fechou em forte baixa nesta segunda-feira (5) em Nova York, afetado pela alta do dólar e uma queda dos principais índices da bolsa em Wall Street.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em março, referência americana do óleo bruto, caiu 1,30 dólar, fechando a 64,15 dólares no New York Mercantile Exchange.