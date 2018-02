Paul Simon anuncia sua última turnê

A lenda do folk rock Paul Simon anunciou nesta segunda-feira que realizará sua última turnê, cansado de viajar após 50 anos nos palcos.

O cantor de 76 anos, que fez parte da dupla Simon & Garfunkel, iniciará em 16 de maio em Vancouver, Canadá, um tour que o levará a várias cidades da América do Norte e da Europa, entre elas Los Angeles, Detroit, Chicago, Toronto, Estocolmo, Oslo, Amsterdã e Dublin.

Se despedirá de seu público em 15 de julho no Hyde Park de Londres, onde realizou um show em 2012 em que revisitou toda a sua carreira e que depois se transformou em um disco ao vivo.

Essa última apresentação já foi registrada como o "show de despedida" de Simon.

O artista disse que começou a pensar mais seriamente na aposentadoria depois da morte de seu guitarrista de longa data Vincent N'guini, em dezembro passado.

"Sobretudo sinto que a viagem e o tempo longe da minha esposa e família têm um preço que me tira a alegria de tocar", disse Simon, casado com a cantora folk Edie Brickell.

"Me gostaria de ir embora com um grande obrigado a todos aqueles ao redor do mundo que vieram me ver tocar nos últimos 50 anos", disse em uma mensagem a seus fãs.

No entanto, o cantor se disse aberto a continuar fazendo apresentações depois de sua turnê de despedida, mas só eventualmente, para apoiar causas como a defesa do meio ambiente.

Simon, em seus inícios com Art Garfunkel, se tornou uma das vozes da geração dos anos 1960, com um estilo de música pacifista mas com letras politicamente comprometidas.

Simon & Garfunkel lançaram uma coleção de seus sucessos mais clássicos, incluindo "Bridge over Troubled Water" e "Mrs. Robinson". Como solista, ajudou a dar forma ao gênero fusão do world music com seu disco "Graceland" (1986), no que incluiu músicos sul-africanos.

O cantante considerou abertamente sua aposentadoria em 2016, antes de dois shows no estádio Forest Hills, no seu Queens natal, em Nova York.

Mas voltou aos palcos pouco depois, cantando na convenção nacional dos democratas que indicou Hillary Clinton. Depois, empreendeu uma turnê pela Europa e ofereceu shows nos Estados Unidos para impulsar a educação e a pesquisa para proteger a biodiversidade na Terra.