Trump critica Democratas por apoiarem programa de saúde e cita Reino Unido

São Paulo, 05 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou protestos contra o sistema de saúde no Reino Unido que ocorreram no final de semana em Londres para atacar políticos do Partido Democrata que "pressionam por programas de saúde universal".



Em mensagem no Twitter publicada nesta segunda-feira, Trump afirmou que os "democratas estão pressionando por um sistema de saúde universal, enquanto centenas de pessoas protestam no Reino Unido porque o sistema de saúde deles está quebrando e não está funcionando. Os Democratas querem elevar muito os impostos para um atendimento médico muito ruim e impessoal. Não, obrigada!", escreveu.



No sábado, centenas de pessoas protestaram em Londres e exigiram mais financiamento do governo para o sistema de saúde nacional. Nos EUA, Trump lutou para acabar com a lei de saúde criada pelo ex-presidente, Barack Obama, o Obamacare. O Congresso aprovou a retirada de parte da lei, o que entra em vigor a partir do ano que vem. No entanto, outras partes da legislação do sistema de saúde ainda são válidas.



(Gabriela Korman)