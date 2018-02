Helicóptero militar cai no Japão e dois ocupantes achados em estado grave

Un helicóptero militar japonês caiu nesta segunda-feira em uma cidade do sudoeste do Japão e seus dois ocupantes se encontra em estado grave.

O ministro da Defensa Itsunori Onodera confirmou ante as câmeras de televisão o acidente ocorrido em Kanzaki, afirmando ainda à agência de notícias japonesa Jiji que as duas pessoas que se encontravam a bordo do aparelho Apache AH-64 foram encontradas com parada cardíaca e respiratória.

As autoridades japonesas costumam se expressar dessa maneira em casos em que os médicos ainda não declararam óbito.

A polícia ainda informou que uma família saiu ilesa do incêndio que ocorreu em sua casa com a queda do aparelho.