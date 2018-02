Ao menos 23 pessoas da comunidade hema foram "massacradas" desde sexta-feira em Ituri, nordeste da República Democrática do Congo (RDC), informou nesta segunda-feira uma fonte desta comunidade.

Uma fonte do governo que pediu anonimato confirmou o balanço à AFP e disse que pelo menos 10 combatentes do grupo rival, lendu, também morreram no conflito.