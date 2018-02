Ronaldo, DJ Snake, Gustavo, Cavani, Emery no aniversário de Neymar

Ronaldo, DJ Snake, o brasileiro do Marselha Luiz Gustavo e companheiros no Paris SG como Edinson Cavani e o técnico Unai Emery: é longa a lista de convidados para a festa de aniversário de Neymar, neste domingo (4).

De acordo com a imprensa especializada no Brasil, seriam cerca de 150 convidados, incluindo pelo menos 50 pessoas que foram a Paris especialmente para a festa, convidados por Neymar e com as despesas pagas pelo craque.

O evento é amplamente coberto pelos patrocinadores do jogador, que completa 26 anos nesta segunda-feira (5).

Entre os convidados mais famosos, estão Cavani, habitualmente pouco afeito a esse tipo de evento, Unai Emery e o goleiro alemão Kevin Trapp, que presentou os fotógrafos reunidos no Pavillon Cambon com vários cliques ao lado da namorada, a top-model brasileira Izabel Goulart. Com um justo vestido prateado, a modelo ostentava um bronzeado de dar inveja no inverno parisiense.

Mais surprendente era a presença de Luiz Gustavo, meio campo do Marselha, eterno rival do PSG.

Muitos jogadores brasileiros também estavam na celebração, como seus companheiros de equipe Thiago Silva, Marquinhos e Dani Alves, a estrela de Barcelona, Inter e Real Madrid entre outros, Ronaldo, ou o jovem atacante do Manchester City Gabriel Jesus.

Grande fã de futebol, o DJ Snake também estava entre os convidados, assim como o humorista Malik Bentalha, ou o ator Eric Judor e, claro, o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi.

Smoking era o dress-code da festa.