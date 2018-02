Colisão entre trens mata ao menos 2 pessoas e deixa mais de 70 feridos na Carolina do Sul

(foto: Lexington Sheriff/witter/Reprodução )

A colisão entre um trem de passageiros e outro trem de carga no Estado norte-americano da Carolina do Sul deixou ao menos dois mortos e aproximadamente 70 feridos. O veículo com passageiros era operado pela empresa Amtrak e havia saído da cidade de Nova York com destino a Miami. Já o trem de cargas estava a serviço da companhia de transportes CSX.

De acordo com o porta-voz do condado de Lexington Harrison Cahill, os veículos se chocaram quando passavam pela cidade de Cayce, por volta das 2h45 (horário local) deste domingo. Ele não soube informar se as duas pessoas que faleceram estavam no trem de passageiros ou no de carga.

Conforme informações da Amtrak, o motor principal do veículo e alguns vagões descarrilaram, com oito tripulantes e 139 passageiros a bordo. A empresa também colocou à disposição uma linha telefônica para prestar informações sobre os passageiros envolvidos no acidente. Os feridos estão sendo levados para abrigos da região, de acordo com o porta-voz da polícia do condado de Lexington, Adam Myrick.