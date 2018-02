A diretora espanhola Isabel Coixet e o filme "Handia" foram, no sábado (3) à noite, os dois grandes vencedores do Goya - a maior premiação do cinema espanhol - este ano sob a bandeira do feminismo.

O filme de Isabel Coixet, "The Bookshop", sobre o universo dos livros, ganhou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado. Ele havia sido indicado em doze categorias.

"Handia", um drama histórico que ocorre no século XIX no País Basco, é o outro grande vencedor dessa cerimônia. O filme de Jon Garano e Jose Mari Goenaga, indicado em treze categorias, incluindo de Melhor Filme, ganhou dez Goyas.

Isabel Coixet, cineasta de 57 anos, apaixonada por literatura, dedicou seus prêmios "a todos aqueles que ainda compram livros, abrem livrarias e amam cinema".

"The Bookshop", "La libreria" em espanhol, foi filmado em língua inglesa. A história se passa nos anos 50 em um vilarejo inglês, onde uma viúva decide reconstruir sua vida, abrindo uma livraria apesar da oposição da população local.

No elenco do filme, uma adaptação do romance de Penélope Fitzgerald publicado em 1978, estão Emily Mortimer (The Newsroom, Match Point), Patricia Clarkson (House of Cards) e Bill Nighy (Harry Potter).

Isabel Coixet agradeceu em uma sala onde o público exibia fitas vermelhas com a hashtag #MÁSMUJERES (mais mulheres).

Esta iniciativa destinou-se a denunciar o espaço insuficiente reservado às mulheres na indústria cinematográfica.

"Precisamos de tempo para mudar isso, acho que a iniciativa deve vir da política, precisamos de mais mulheres para fazer filmes", disse Carla Simon. Esta diretora espanhola de 31 anos ganhou três prêmios por "Verano 1993".

O ator Javier Gutierrez, de 47 anos, ganhou o prêmio Goya de Melhor Ator por seu papel como escritor no filme de Manuel Martín Cuenca, "El autor".

Nathalie Poza, de 45 anos, recebeu o prêmio de Melhor Atriz por seu papel em "No Decir adios".

O longa-metragem chileno de Sebastien Lelio, "Una mulher fantástica", um retrato de uma mulher transgênero confrontada por uma sociedade conservadora, ganhou o prêmio Goya de Melhor Filme Latino-americano.

"Esta é uma notícia fantástica", disse o diretor Sebastian Lelio, recebendo o prêmio que ele dedicou "a toda a geração de cineastas por trás desse filme, que estão lutando pelo novo cinema no Chile".

Um Goya honorário foi entregue à atriz espanhola de 71 anos Marisa Paredes, uma das favoritas do cineasta espanhol Pedro Almodovar. avl/gm/juf/ple/mr