Turquia: oito militares são mortos em ofensiva militar em Afrin

Beirute, 03 - A Turquia informou que oito militares foram mortos neste sábado na operação militar de Ancara contra uma milícia curda síria. Em declaração divulgada na noite deste sábado, o Exército turco disse que cinco soldados foram mortos depois que o tanque em que estavam na Síria foi atacado perto do enclave de Afrin.



Mais cedo, três soldados turcos haviam sido mortos na ofensiva de Afrin - um foi morto na área do ataque ao tanque, outro no norte da Síria e o terceiro no lado turco da fronteira, no que Ancara qualificou como um ataque de milicianos curdos sírios. O número total de militares turcos mortos desde que a operação Olive Branch começou, em 20 de janeiro, chega a 13.



A Turquia lançou a incursão em Afrin para derrotar a milícia curda síria conhecida como Unidades de Proteção do Povo ou YPG. A Turquia considera o grupo uma organização terrorista e uma extensão da insurgência curda dentro do território turco. Fonte: Associated Press.



(AE)