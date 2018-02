Paquistão: ataque suicida mata 11 pessoas no Vale do Swat

Mingora, 03 - Ataque suicida com bomba provocou a morte de 11 pessoas no Vale do Swat, no Paquistão, neste sábado. Três mortes já haviam sido confirmadas, e oito militares que estavam gravemente feridos morreram em decorrência dos ferimentos.



As Forças Armadas paquistanesas também elevaram o número de militares feridos no ataque para 13. Os feridos estão sendo tratados em um hospital local. Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque.



O militante detonou seus explosivos tendo como alvo militares que estavam



praticando esportes e se exercitando em uma área vazia no vale de Swat, na região de Kabal. Fonte: Associated Press.



(AE)