Tiroteio em escola de Los Angeles foi acidental

O tiroteio registrado na quinta-feira (1o.) em uma escola de Los Angeles, em que dois adolescentes ficaram feridos, foi acidental, consideraram as autoridades na sexta-feira (2).

Os disparos da pistola semiautomática não foram intencionais. A arma, que se encontrava na mochila de uma aluna de 12 anos, disparou acidentalmente, afirmaram.

Os disparos deixaram dois estudantes de 15 anos feridos em sala de aula, e que foram hospitalizados logo em seguida - um menino com ferimentos graves e uma menina com feridas menos agressivas. Ambos vão se recuperar, disseram as autoridades.

A menor, sem identidade divulgada e presa no local do acidente, será processada por posse de arma de fogo e por levar uma arma para a escola. Ela será acusada formalmente na segunda-feira (5).

Mais de 30.000 pessoas morrem por ano nos Estados Unidos em consequência das armas de fogo.