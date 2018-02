Itália: carro com atirador deixa feridos em Macerata

Milão, 03 - Autoridades de Macerata apreenderam neste sábado um suspeito de participar, mais cedo, de um ataque com arma de fogo na pequena cidade da região central do país.



De acordo com o Twitter do governo local, um suspeito foi detido duas horas após o incidente, quando passou atirando em pessoas na rua a bordo de um veículo preto.



As autoridades não confirmaram o número de feridos, mas aconselharam os cidadãos da cidade de 43 mil habitantes a permanecerem em casa. Fonte: Associated Press.