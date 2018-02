Mianmar desmente investigação da imprensa sobre massacre de rohingyas

O governo birmanês desmentiu neste sábado (3) as informações da agência Associated Press (AP) baseadas em depoimentos de refugiados rohingyas sobre um massacre e a existência de cinco valas comuns em um povoado do estado de Rakain.

O regime se limitou a afirmar que neste lugar "19 terroristas foram mortos e enterrados".

Baseando-se em declarações de dezenas de refugiados e vídeos gravados com telefones celulares, a investigação da AP mostra que, no povoado de Gu Dar Pyin, foi realizada uma matança de muçulmanos rohingyas e que os cadáveres se encontram em cinco valas comuns ainda sem localização divulgada.

A investigação, cuja exatidão a AFP não pôde verificar de maneira independente, descreve atrocidades cometidas por militares e membros de grupos budistas, que atacaram os moradores do povoado com fuzis, facões, lançadores de foguetes e granadas antes de jogar seus corpos nas valas e encharcá-los com ácido.

Imagens feitas via satélite mostram um povoado completamente arrasado e, segundo a agência de notícias americana, rohingyas refugiados em campos de Bangladesh afirmaram que cerca de 400 pessoas foram massacradas neste ataque.

As autoridades birmanesas desmentiram estas informações.

Uma equipe de inspetores governamentais "investigou sistematicamente as informações da AP sobre o caso do povoado de Gu Dar Pyin, inclusive interrogando seus moradores, e estabeleceu que não são verdadeiras", afirmou neste sábado o Comitê de Informação do governo em sua página do Facebook.

O Comitê explicou que em 28 de agosto explodiram enfrentamentos entre as forças de segurança e militantes rohingyas nesta localidade. "Encontraram 19 terroristas mortos (e seus corpos foram enterrados", garantiu, sem apontar a localização das sepulturas.

Cerca de 690.000 muçulmanos rohingyas que viviam no oeste de Mianmarse refugiaram na vizinha Bangladesh desde o final de agosto.

Eles acusam o exército birmanês e as milícias budistas de violações, torturas e assassinatos. O exército nega as acusações e afirma ter atuado apenas contra rebeldes rohingyas. No entanto, impede que os meios de comunicação e os investigadores da ONU visitem a zona de conflito.