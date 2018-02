Spice Girls querem voltar a trabalhar juntas

As Spice Girls se reuniram pela primeira vez desde 2012 e anunciaram sua intenção de voltar a trabalhar juntas.

As cinco intregrantes do grupo pop britânico - Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm e Geri Horner -, que fizeram muito sucesso nos anos 1990, se reuniram na sexta-feira com seu ex-empresário, Simon Fuller.

A banda, que foi criada através de um casting em 1994, postou fotos do encontro.

"Passamos uma tarde maravilhosa, colocando-nos em dia com as notícias e recordando os momentos extraordinários que passamos juntas", declararam as cantoras em um comunicado de seu agente.

"Continuamos impressionadas pelo interesse que as Spice Girls geram no mundo todo", afirmaram as Spice Girls, que venderam 85 milhões de discos durante a carreira, um recorde para um grupo feminino.

"Chegou a hora de estudar novas oportunidades de fazer coisas juntas. Todas concordamos que existem muitas possibilidades excitantes que voltarão à essência original das Spice Girls, ao mesmo tempo que reforçarão nossa mensagem de emancipação feminina para as futuras gerações".

Em uma rede social, Bunton prometeu que "futuro será spicy (picante)" e Horner assegurou que o "'Girl Power' está vivo".

Segundo o jornal britânico The Sun, o grupo tem projetos para a televisão na China, contratos publicitários e recopilações de seus grandes sucessos.

As cinco integrantes se separaram em 2000, mas se reuniram para uma turnê mundial em 2007 e 2008 e atuaram na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, assim como para o lançamento da comédia musical "Viva Forever!".