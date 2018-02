Janet Yellen diz que não há 'bolha' nos mercados financeiros

A presidente do Federal Reserve (Fed) americano, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira que não há uma "bolha" nos mercados financeiros, ao mesmo tempo em que encorajou os investidores de seu país a permanecerem "cautelosos".

Yellen, que deixa seu posto neste sábado e será substituída, a partir de segunda-feira, por Jerome Powell, fez estas declarações ao canal de televisão PBS antes de saber que Wall Street perdeu cerca de 666 pontos ao fechamento de sexta-feira, mais de 2,5%, sua maior queda desde junho de 2016.

"Não quero rotular o que estamos vendo atualmente nos mercados como uma bolha", disse Yellen. "Mas eu diria que as avaliações de ativos generalmente estão altas", disse, incitando os investidores a "serem cautelosos".

A Bolsa americana subiu cerca de 30% desde que Donald Trump chegou ao poder, há um ano, mas sofreu uma queda nesta sexta-feira, enquanto os índices econômicos marcaram uma aceleração nos aumentos salariais, que poderiam impulsar o banco central a aumentar as taxas mais rápido que o esperado.

Referindo-se à economia americana, Yellen disse que "as coisas parecem ir muito bem", destacando especialmente a força do mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego de 4,1%, a mais baixa em 17 anos.

Perguntada sobre o fato de que Trump não a indicou para um segundo mandato de quatro anos, Yellen, de 71 anos, disse que estava "decepcionada".

"Eu gostaria de ter outro mandato, e deixei isso claro, assim que diria que fiquei decepcionada", admitiu Yellen, nomeada em 2014 pelo predecessor de Trump, o democrata Barack Obama.