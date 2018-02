Fed ordena severas sanções ao Wells Fargo

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) ordenou o questionado gigante bancário Wells Fargo a deter sua expansão até melhorar sua administração, após constatar uma persistente "má conduta".

A ordem do Fed bloqueia a expansão do banco "até que melhore suficientemente sua administração e controles", no âmbito dos problemas da instituição para se recuperar, depois de um escândalo que se estende há dois anos, no qual foram descobertas milhões de contas falsas criadas sem o consentimento dos clientes.