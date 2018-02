O mercado de trabalho dos Estados Unidos começou com força no segundo ano do mandato de Donald Trump, mostrando uma sólida criação de emprego e taxa de desemprego estável, em 4,1%, a menor em 17 anos.

De acordo com dados do Departamento do Trabalho publicados nesta sexta-feira, a economia americana criou 200 mil empregos líquidos em janeiro, superando as expectativas dos analistas, que os estimaram em 180 mil.