Manchas que parecem petróleo chegaram às praias de várias ilhas do sul do Japão, anunciaram nesta sexta-feira as autoridades, que suspeitam que teriam origem no petroleiro iraniano que naufragou em janeiro no Mar da China Oriental.

O "Sanchi", que transportava 111.000 toneladas de petróleo, naufragou em 14 de janeiro, depois de um incêndio que durou uma semana após um choque com um cargueiro, 300 km ao leste de Xangai. Trinta e dois marinheiros morreram no acidente, que provocou o temor de uma grande catástrofe ecológica.

As autoridades locais apontaram a presença de manchas que podem ser petróleo em várias ilhas do sul do Japão. "São manchas oleosas", disse Wataru Higo, funcionário do município de Toshima, na ilha de Takarajima, onde as substâncias viscosas ocupam uma superfície de sete quilômetros de comprimento.