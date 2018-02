Press Release from Business Wire : Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502):

Crescimento da receita subjacente de +6,7%, liderado pelos impulsores de crescimento da Takeda

-- A receita subjacente cresceu +6,7% no acumulado do ano, com os impulsores de crescimento da Takeda (gastroenterologia, oncologia, neurociência e mercados emergentes) informando forte crescimento da receita subjacente de +14,5%. Gastroenterologia +23,7% ativado pelo crescimento da participação no mercado do ENTYVIO® e do TAKECAB®. Oncologia +13,8% conduzido pela expansão do NINLARO® e do ADCETRIS®, e a adição da receita do ICLUSIG® e do ALUNBRIG®. Neurociência +26,4% liderado pelo forte crescimento do TRINTELLIX® nos EUA. Mercados emergentes +1,9% com forte desempenho na Rússia e no Brasil compensando as quedas temporárias na China e no Oriente Médio.

-- O desempenho da receita subjacente foi conduzido pelo crescimento nos EUA (EUA +17,0%, Japão +1,3%, Europa e Canadá +4,9%).

-- Crescimento informado da receita de +4,1%, com a contribuição positiva dos impulsores de crescimento da Takeda e impacto favorável da moeda (+3,4 pontos percentuais) mais que compensando o impacto negativo das alienações (-5,9 pontos percentuais).

Crescimento do EPS de dois dígitos refletindo o forte crescimento da receita e o progresso da iniciativa Global Opex

-- Os ganhos básicos subjacentes tiveram crescimento de +32,8%, refletindo o forte crescimento da receita e a aceleração da margem de 3,9 pontos percentuais (margem bruta de +2,3 pontos percentuais; +1,6 pontos percentuais da margem OPEX).

-- O lucro operacional informado teve crescimento de +48,2%, impulsionado principalmente pelo forte crescimento dos ganhos básicos. Inclui ganhos únicos de 136,9 bilhões de ienes, incluindo a venda de ações mantidas na Wako Pure Chemical Ltd., a venda de imóveis, e a transferência de uma longa lista de produtos adicionais para a Teva Takeda Yakuhin Ltd.

-- O EPS principal subjacente teve crescimento de +25,8% e o EPS informado teve aumento de +45,5% para 309 ienes por ação.

Alavancagem líquida aumentou em razão de progresso constante do fluxo de caixa

-- O acumulado do ano do fluxo de caixa operacional livre teve aumento de +25,1%, para 152.1 bilhões de ienes, e a alienação de ativos não essenciais gerou adicionais 142,9 bilhões de ienes de caixa.

-- Dívida líquida / EBITDA caiu para 1,9x de 2,7x em março de 2017.

James Kehoe, diretor financeiro, comentou: "Nossos impulsores de crescimento continuaram agindo e junto com nossas iniciativas de gestão de custos, conduziram um crescimento de ganhos de dois dígitos e significativa expansão de margem. Estamos atualizando uma orientação do ano inteiro para refletir maiores vendas do Velcade, e agora projetamos uma expansão da margem de ganhos principais de aproximadamente 300bps. A Takeda continuará a oferecer valor para pacientes e acionistas, enquanto continuamos produzindo de acordo com as nossas prioridades básicas de crescimento do portfólio no médio prazo, reconstrução do canal de vendas, e promoção da lucratividade."

-0- *T Resultados divulgados para o acumulado do ano do terceiro trimestre (abril a dezembro) do ano fiscal de 2017 (bilhões de ienes) Ano fiscal de 20163º trimestre acumulado do ano Ano fiscal de 20173º trimestre acumulado do ano % de crescimento versus ano anteriorInformado Subjacente2 Receita 1.315,8 1.369,6 +4,1% +6,7% Ganhos principais1 228,3 292.7 +28,2% +32,8% Lucro operacional 217,4 322,3 +48,2% - Lucro líquido3 165,7 240,9 +45,4% - EPS 212 ienes 309 ienes +45,5% +25,8%*T

-0- *T 1 Os ganhos principais são calculados através da dedução de despesas de SG&A; (despesas de vendas, gerais e administrativas) e P&D; do lucro bruto informado. Além disso, outros itens com valor significativo e de natureza não recorrente também podem ser ajustados. 2 Crescimento subjacente compara dois períodos de resultados financeiros com uma base comum, apresentando o desempenho contínuo do negócio, excluindo o impacto do câmbio estrangeiro e das alienações. 3 Atribuível aos proprietários da empresa. *T

-0- *T Orientação da administração para o ano fiscal de 2017: Orientação subjacente do crescimento do ano deve refletir maiores vendas do Velcade; agora projetando o crescimento de ganhos principais em torno de 30% Orientação anterior (% de crescimento)(01 de novembro de 2017) Orientação revisada (% de crescimento)(01 de fevereiro de 2018) Receita subjacente Apenas um dígito Crescimento médio de um dígito (%) Ganhos principais subjacentes Alto crescimento Entre 20 e 30% (high twenties) EPS (Lucro por ação) principal subjacente Crescimento médio Pouco acima de 20% Dividendo anual por ação 180 ienes 180 ienes *T

-0- *T Previsão divulgada para o ano fiscal de 2017: Previsão de aumento de receita e lucro deve refletir a valorização do Velcade; crescimento de ganhos por ação (EPS) em 36,9%. As previsões incluem impactos da legislação fiscal dos EUA e depreciação da Teva JV (bilhões de ienes) Previsão revisada(1 de novembro de 2017) Previsão revisada(1 de fevereiro de 2018) versus ano fiscal de 2016 Receita 1.720,0 1.745,0+0,7% Ganhos principais 267,5 289.5+18,1% Lucro operacional 200,0 218,7+40,3% Lucro líquido 152,0 157,3+36,9% EPS 195 ienes 201 ienes +36,9% Taxa de câmbio (média anual) 1 US$= 112 ienes 1 euro= 129 ienes 1 US$= 112 ienes 1 euro= 130 ienes *T

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited A Takeda Pharmaceutical Company Limited é uma empresa farmacêutica global orientada por pesquisa e desenvolvimento com o compromisso de levar uma saúde melhor e um futuro mais promissor aos pacientes, traduzindo ciência em medicamentos que transformam vidas. A Takeda concentra seus esforços de pesquisa e desenvolvimento nas áreas terapêuticas de oncologia, gastroenterologia e neurociência, além de vacinas. A Takeda conduz pesquisa e desenvolvimento internamente e com parceiros para estar na vanguarda da inovação. Produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastroenterologia, bem como a presença da Takeda em mercados emergentes, estão impulsionando atualmente o crescimento da Takeda. Aproximadamente 30 mil funcionários da Takeda estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com os parceiros da Takeda em cuidados de saúde em mais de 70 países. Para outras informações, acesse https://www.takeda.com/newsroom.

